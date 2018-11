Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matias Sointu © (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter

Im Sommer hatte der VSV noch angekündigt, mit acht Legionären (plus Import-Torhüter) die Saison bestreiten zu wollen. Es sei für die Neuausrichtung unumgänglich, jungen Spielern das Vertrauen auszusprechen und sie ins kalte Wasser zu werfen. Doch nun steht selbiges den Villachern bis zum Hals. Aus sportlicher Sicht. Sieben Niederlagen in Folge, in denen die Blau-Weißen meistens aber eine gute Figur machten. In ein Formtief sind einige Legionäre gefallen und zu allem Überdruss, hat der Verletzungsteufel bei der ohnehin dünnen Kaderdecke zugeschlagen. Christof Kromp wird einige Wochen ausfallen und bei Patrick Spannring ist keine Besserung in Sicht. Zumindest deutet sich bei Blaine Down ein baldiges Comeback an.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.