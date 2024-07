Wer Gäste eingeladen hat, will mit Eigenkreationen in der Küche beeindrucken. Dazu braucht es die richtigen Zutaten im Haus. Ein erstes erhebendes Gefühl schleicht sich ein, wenn die Einkäufe vollständig abgeschlossen sind. Vielleicht auch beim VSV. Die Adler haben mit Chase Pearson den letzten Namen von ihrer Wunschliste gestrichen, der US-Amerikaner konnte mit einem Ein-Jahres-Vertrag an die Drau gelockt werden. Zuletzt hat der 26-Jährige, der 2015 von den Detroit Red Wings (drei NHL-Spiele) gedraftet worden ist, in der slowakischen Extraliga für Aufsehen gesorgt.