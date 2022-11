Den jüngsten Erfolgslauf haben die Rotjacken in der erneut gut besuchten Heidi-Horten-Arena fortgesetzt. Der KAC feierte einen verdienten 5:2-Sieg gegen Pustertal. Gegenüber der 2:3-Niederlage nach Verlängerung vor zwei Wochen auswärts, waren die Klagenfurter wesentlich effektiver. Schon im ersten Abschnitt gelang dem Team mit der 3:0-Führung eine Vorentscheidung.

Bevor das erste Tor fiel, klopfte der KAC schon zweimal an das Gestänge. In Unterzahl ließen sich Hundertpfund, der Koch bediente, einen Zwei-auf-Eins-Konter nicht nehmen. Sehenswert das 2:0 durch Bukarts, der Lette zirkelte den Puck mittel Backhandschuss in das kurze Kreuzeck. Vor der ersten Pause hämmerte Ticar in Überzahl den Puck in die Maschen.

Ein völlig anderes Gesicht zeigten die Schützlinge von Trainer Philippe Horsky in Abschnitt zwei. Nach 28 Sekunden standen die Gastgeber auf der Anzeigentafel. Die Südtiroler erspielten sie danach eine Vielzahl an Möglichkeiten, scheiterten entweder an Dahm im KAC-Gehäuse, oder irgendwie konnte eine Rotjacke in extremis retten. Die Offensive der Gastgeber fand bis 22 Sekunden vor Drittelende nicht statt, aber ein guter Wechsel reichte durch Bukarts zum 4:1. Mit mehr Kontrolle über das Spiel agierten die Athletiker in den letzten 20 Minuten. Zuerst erhöhte Ticar auf 5:1, den Gästen gelang noch Ergebniskosmetik.

Legendärer Busfahrer

Herbert Frieser, der langjährige Busfahrer der Rotjacken, ist im 76. Lebensjahr verstorben. Frieser kutschierte mehrere Generationen von KAC-Spielern durch halb Europa. Der Orientierungssinn des liebenswerten Krappfelder war legendär. Die Verabschiedung erfolgt Montag um 14 Uhr bei der Aufbahrungshalle in Guttaring.