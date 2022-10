Wir möchten in Linz dort anknüpfen, wo wir in Salzburg aufgehört haben“, sagt KAC-Spieler Clemens Unterweger. In der Stahlstadt treffen zwei Teams aufeinander, die ihre letzten vier Begegnungen gewinnen konnten. Die Ausgangslage verspricht ein spannendes Eishockeymatch, in dem die Rotjacken leichte Favoriten sind. „Linz ist ein Boden, da tun wir uns prinzipiell immer recht schwer“, meint der Verteidiger, der viel Positives über die Arbeit von Neo-Coach Philipp Lukas hört. „Er soll seine Truppe ganz gut unter Kontrolle haben“, erzählt der 30-Jährige.