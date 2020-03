KAC-Trainer Petri Matikainen musste sich nicht lange den Kopf zerbrechen, wer am Mittwoch seine Nummer Eins sein wird. David Madlener ist erkrankt, Jhonas Enroth wird zum Auftakt der Serie gegen Linz zwischen den Pfosten stehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Es dürfte nicht überraschen, dass der KAC nun doch mit dem Schweden Jhonas Enroth in das Play-off starten wird. Also einem Legionär - so wie möglicherweise auch die Black Wings Linz, wo Jeff Glass die Einserposition David Kickert streitig machen könnte (zuletzt wurde dort allerdings rotiert). Dann hieße es Klagenfurt gegen Linz - oder das Duell der Back-up-Torhüter des Nationalteams.