Daniel Obersteiner spielt auch die nächsten zwei Saisonen für den KAC © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Der KAC nützte die Länderspielpause um mit etlichen seiner Spieler zu verlängern. Nach Thomas Hundertpfund, Clemens Unterweger und Johannes Bischofberger konnte nun auch Daniel Obersteiner bis zum Ende der Saison 2021/22 an den Verein gebunden werden. Der 22-jährige Stürmer absolvierte bereits 2015 sein Debüt in der Kampfmannschaft, und schaffte in dieser Saison endgültig den Durchbruch. In dieser Saison kam der gebürtige St. Veiter bisher auf 36 EBEL-Einsätze, in denen er elf Punkte (4T/7A) beisteuerte.