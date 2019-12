Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Manuel Ganahl wird in Znaim KAC-Kapitän sein © GEPA pictures

Es war ein gutes, intensives, flottes und körperbetontes Training, das der KAC am Donnerstag Vormittag abgeliefert hatte. Auch Beobachter und späterer Rotjacken-Kabinengast Thomas Pöck, der mit seiner Familie einen Weihnachtsurlaub in Klagenfurt verbringt, kam zu dieser Überzeugung. "Wer ist denn bitte der Große da?", fragte er und schien von der Präsenz eines Adam Comrie angetan. Auch die Trainer versprühten, nach den zwei schmerzhaften Niederlagen am vergangenen Wochenende, positive Energie: Co Jarno Mensonen etwa ließ seine Spieler noch einmal wissen, worauf gegen Znaim der Fokus gelegt werden muss, welche Zonen bewacht werden müssen, wo es Freiheiten gibt und wo kein Millimeter Spielraum gewährt werden darf.