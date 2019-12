Facebook

Die Linzer jubelten in Klagenfurt © GEPA pictures

Am Ende wurde Adam Comrie zum KAC-Spieler des Abends gewählt. Der Rotjacken-Verteidiger, der dieses Mal im Sturm aufgeboten wurde, bereitete zwei Treffer vor. Es war eine alternativlose Wahl. Denn die Klagenfurter hatten zwar vier Treffer erzielt, sich fünf aber gleichzeitig selbst geschossen. Und so siegten die Black Wings Linz nach 0:3-Rückstand mit 5:4 in Klagenfurt.