Nach dem schweren Foul an Patrik Kittinger stand die Eishockey-Welt still. Wenig später erfolgte bereits eine leichte Entwarnung. Heute urteilt das EBEL-DOPS über eine Sperre. Caps-Kollege Wukovits schilderte die bangen Momente.

Wien-Stürmer Patrik Kittinger wurde abtransportiert © GEPA pictures

Diese bangen Minuten, als Patrik Kittinger minutenlang regungslos auf dem Eis gelegen ist, wird wohl niemand vergessen. Keiner, der an diesem Abend in der Eisarena Kagran war oder die Videoszene gesehen hat. Nach einem völlig sinnlosen Crosscheck von KAC-Verteidiger Michael Kernberger bei 31:30 Spielminuten detonierte der Wien-Stürmer köpfüber in die Bande. Eine Horror-Szene, wie sie beispielsweise in der Schweiz bereits zu Querschnittslähmungen geführt hat. Zum Glück fiel beim Wiener die Verletzung nicht annähernd so tragisch aus.