Eddy Lebler auf "Heimatbesuch"Ein prominenter Trainingsgast für die Ex-Rotjacken

Österreichs Eishockey-Legende Eddy Lebler (61) stattete seinen alten Kärntner Freunden einen Besuch ab. Nach einer Eiseinheit mit dem "Magistrat" in Klagenfurt ging es weiter nach Villach.

Edward "Eddy" Lebler in Klagenfurt © Quendler

Die Eishockey-Partie am Freitag Nachmittag in der Klagenfurter Stadthalle besitzt Kultstatus. "Magistrat" ist am Hallenplan vermerkt. Eigentlich betreten hier aber KAC-Legenden um Schlag 13.30 Uhr das Eis. Seit Jahren und unverrückbar. Cracks wie Herbert Pöck, Günther Koren, Erich Solderer, Hans Fritz oder etwa Michael Puschacher jagen hier (hart, ehrgeizig und kompromisslos wie eh und je) dem schwarzen Kobold nach. Manchmal tummeln sich hochdekorierte Gäste. Wie Mike Siklenka. Als ihn die Rotjacken beurlaubten, genoss er hier nach der 60-Minuten-Einheit gerne ein kühles Blondes. Thomas Pöck geigte immer wieder mit Papa und Brüdern. Oder Eddy Lebler.