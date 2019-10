Facebook

KAC-Kapitän David Fischer © Kuess

An den Wochenenden werden nicht nur Messen gelesen. Da kämpfte der KAC zuletzt, um wieder auf die Erfolgsspur zu finden. Mit einem heroischen Sieg in Znaim und einer Machtvorstellung gegen Graz hat das Stimmungsbild bei den Rotjacken wieder umgeschlagen. Alle sind happy und gut drauf, aber der Fokus bleibt jetzt zielgerichtet. "Never too high - never too low" erklärt etwa KAC-Kapitän David Fischer. "Wir hatten gute Spiele und plötzlich waren wir verkrampft. Alle wollten zuviel, dann haben wir die Konstanz verloren."