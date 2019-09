Facebook

Der neue Kapitän bei den Vienna Capitals: Mario Fischer © GEPA pictures

144 Tage ist es her, dass sich KAC und Vienna Capitals das letzte Mal auf dem Eis gegenübergestanden sind. Der Ausgang ist allgemein bekannt. In der Zwischenzeit ist nichts mehr so wie vor fast fünf Monaten. Zumindest was die Ausgangsposition vor dem heutigen Duell betrifft. Völlig konträr verlief beispielsweise die Personaldebatte. In Klagenfurt wurden lediglich zwei Österreicher (Ganahl und Haudum) anstelle von zwei Imports verpflichtet. Der Rest, insbesondere die Leistungsträger (Haugen, Fischer, Comrie, Koch etc.), konnten früh genug verlängert werden. Die großteils österreichischen Reisepässe der übrigen Stützen belegen Weitsicht. Und natürlich das nötige Kleingeld, das allerdings auch Wien zur Verfügung stehen müsste.