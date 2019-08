Facebook

Kärntner Sparkasse-Prokurist Diethard Theuermann und Direktor Siegfried Huber mit Fischer, Matikainen und Pilloni vom KAC © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Bei der alljährlichen Pressekonferenz in der Kärntner Sparkasse reflektierten die Verantwortlichen des KAC nicht nur die Meistersaison, sondern gaben sich gleichzeitig auch euphorisch für die Zukunft. Ein wirkliches Saisonziel haben die Rotjacken jedoch nicht definiert. „Wir wollen zumindest das Play-off erreichen“, stapelte Manager Oliver Pilloni tief. Trainer Petri Matikainen stieß ins gleiche Horn: „Ich will nicht über Ziele sprechen. Wir wollen auf den im letzten Jahr definierten Werten und Gewohnheiten aufbauen, uns weiterentwickeln. Obwohl wir Meister geworden sind, bin ich sicher, dass in jedem Spieler noch mehr Potenzial steckt. Wir sind noch immer hungrig.“



Die Vorbereitung lief für den KAC ganz nach Wunsch. Alle vier Testspiele konnten gewonnen werden. Zuletzt gab es einen 3:1-Sieg gegen die Wolfsburg Grizzlys aus der DEL. Bereits am Donnerstag steigt in Klagenfurt das erste Spiel in der Champions Hockey League. Gegner ist der finnische Topklub Tappara Tampere. „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit ihnen mithalten können. Entscheidend werden das Tempo und das schnelle Umschalten von Defensive auf Offensive sein“, so der Trainer weiter.



Neuer Kapitän ist übrigens David Fischer, der seine Rolle jedoch nicht überbewerten will. „Wir haben 25 Leader in unserer Mannschaft. Jeder respektiert jeden. Wir sind bereit, einen neuen Berg zu besteigen.“ Der Verteidiger weiß, dass die Verteidigung des Titels schwer wird: „Alle Mannschaften haben sich gut verstärkt, heuer sind wir die Gejagten. Niemand von uns ist überheblich. Wir blicken nicht zurück, sondern schauen nach vorne.“



Das Zuschauerinteresse für die am 13. September beginnende EBEL-Saison ist in Klagenfurt so groß wie schon lange nicht mehr. Laut Pressesprecher Hannes Biedermann haben 98,7 Prozent der letztjährigen Abonnenten ihr Saisonticket bereits wieder verlängert. Dennoch kommen zu den einzelnen Spielen 200 Sitz- und 1200 Stehplatzkarten in den freien Verkauf.