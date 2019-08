Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Äußerst erfolgreich startete der KAC in die Vorbereitungsphase. Beim Turnier in der Slowakei holten die Rotjacken drei Siege in ebenso vielen Spielen. Heute bekommen es Thomas Koch und Co. vor heimischer Kulisse mit dem DEL-Klub aus Wolfsburg zu tun. Das Spiel ist gleichzeitig die Generalprobe für den ersten Auftritt in der Champions Hockey League, wo zum Auftakt das Heimspiel (29. August) gegen Tappara Tampere ansteht.



Headcoach Petri Matikainen wird Johannes Bischofberger eine Pause gönnen. Auch nicht einlaufen werden Lukas Haudum und Niki Kraus, die beide an leichten Verletzungen laborieren, beide sind auch für das erste CHL-Spiel fraglich. „Sicher wäre es ein Vorteil gewesen, wenn ich die Testspiele bestritten hätte, um meine Rolle im Team zu finden. Jetzt muss ich es halt nehmen, wie es ist“, bleibt Neuzugang Haudum, der schon in der Slowakei passen musste, gelassen.



Einen interessanten letzten Test erwartet sich Matikainen gegen Wolfsburg, das sich im Sommer mit nicht weniger als 13 neuen Cracks verstärkt hat. Auch Ex-Innsbruck-Trainer (2007/08) Pat Cortina übernahm erst im Sommer das Team. Mit dem Norweger Mathis Olimb steht außerdem ein Spieler im Aufgebot, der im Sommer auch Thema beim KAC war.