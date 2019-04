Facebook

Partyheld Siim Liivik © Gepa

Wenn einer weiß, man wie man richtig feiert, dann ist es der estnisch-finnische KAC-Legionär Siim Liivik. 26.300 Follower sind via Instagram auch immer mit dabei, wenn der 31-Jährige Dubai unsicher macht, mit Best Buddy und Sunrise-Avenue-Frontmann Samu Haber halb Monte Carlo zerlegt oder eine Champagnerflasche leert, die mehr als halb so groß wie er selbst ist.

