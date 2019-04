Facebook

Siim Liivik ist ein starker Bullyspieler. Der Finne ist ein wichtiger Part bei den Rotjacken © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

"Wir fahren nach Wien, um zu gewinnen", sagte Clemens Unterweger nach dem Heimspielsieg gegen die Vienna Capitals am Samstag. Siim Liivik drückt es etwas krasser aus. "Jetzt fahren wir wieder nach Wien, bildlich gesprochen streben wir dort einen Raubüberfall an: Wir werden alles geben, was nötig ist, uns aufopfern, um diesen Sieg in Spiel fünf zu stehlen. Es gibt nur ein Ziel, nämlich mit einem Erfolg zurück nach Klagenfurt zu kommen. Und jeder Spieler in unserem Kader ist gewillt, alles dafür zu tun.“