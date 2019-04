Salzburg - Capitals 3:2 n.V. Salzburg erzwingt Entscheidungsspiel

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures/ Mathias Mandl

Obwohl die Wiener im Salzburger Volksgarten bis zur 49. Minute durch Tore von Andreas Nödl und Alex Wall mit 2:0 in Führung lagen, geht das für die Mozartstädter entscheidende Spiel in die Verlängerung. Thomas Raffl und William O'Neill sorgten kurz vor dem Ende für den Ausgleich. Der Treffer zum 2:2 fiel 36 Sekunden vor der Schlusssirene als Bullen-Goalie Stephen Michalek bereits seinen Kasten verlassen hatte. Im sechsten Duell zwischen den beiden Teams war es schon das vierte Spiel, das erst in der Overtime entschieden wurde.



Salzburg - Capitals 3:2 n.V. (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) Tore: Raffl (49.), O'Neill (60.), Herburger (64.PP) bzw. Nödl (20.), Wall (33.)



Schüsse aufs Tor: 44 bzw. 30

Strafminuten: 0 bzw. 8

Referees: Smetana & Zrnic

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

avancierte schließlich zum Matchwinner für die Salzburger. Er nützte ein Powerplay in der 64. Minute zur Entscheidung und der Verlängerung in der Serie. Damit steigt das alles entscheidende Spiel am Freitag in Wien, dann wissen auch die Rotjacken auf wen sie treffen werden. Bereits zwei Tage später steigt das erste Finalduell, entweder in Wien oder zuhause gegen Salzburg. Viel Zeit hat der KAC-Gegner also nicht sich auf dieses Duell vorzubereiten. Sicher ein nicht unwesentlicher Vorteil für die Mannschaft von