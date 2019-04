Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kann Wien heute über den Finaleinzug jubeln? © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Kneisl)

Eine komfortable Situation hat sich der KAC mit dem 4:0 im Halbfinale gegen Graz geschaffen. Die Rotjacken können entspannt auf ihren Finalgegner warten, der zwischen Wien und Salzburg ausgespielt wird. Dabei könnte es heute (19.15 Uhr, live auf servushockeynight.at und Sky Austria) zur Entscheidung kommen. Der Pickround-Sieger aus Wien kann in Salzburg Spiel sechs und damit die Serie für sich entscheiden. Bei einem Bullen-Sieg gäbe es am 12. April ein entscheidendes Spiel sieben. Und das nur zwei Tage vor dem Finalstart.

Einige Vorteile würde es den Rotjacken bringen, wenn Salzburg die Serie noch drehen würde. Weniger als zwei Tage später müssten die Bullen dann nämlich schon gegen ausgeruhte Klagenfurter ran - selbiges gelte natürlich auch für die Wiener, würden sie es nach sieben Spielen schaffen. Jedoch: Gegen Salzburg hätte der KAC wegen der besseren Grunddurchgangs-Platzierung das Heimrecht, die Salzburger müssten also quasi von Wien direkt nach Klagenfurt weiterziehen. Gegen Wien müsste der KAC zuerst auswärts ran. Zudem ging die letzte Finalserie des KAC 2017 ausgerechnet gegen die Caps demütigend mit 0:4 verloren. In jedem Fall startet das Finale am Sonntag um 14 Uhr.

Bullen haben sich noch nicht aufgegeben

In jedem Fall gilt es erst einmal die heutige Partie zu Spielen, bevor Zukunftsmusik gespielt werden kann. Und dabei gehen die Caps mit dem psychologischen Vorteil der 3:2-Serienführung und einem Overtimesieg zuletzt ins Spiel. Sondre Olden erlöste Wien in Minute 72 mit dem 2:1-Siegtreffer. "Trotzdem haben wir viel zu viele Chancen zugelassen, das muss in Salzburg besser werden", so der Mann, der im Play-off zum absoluten Leistungsträger avancierte. Peter Schneider, der von den Fachjournalisten vor KAC-Keeper Lars Haugen zum MVP der Saison gewählt wurde, weiß auch, "dass das noch lange nicht vorbei ist. Sie werden alles reinhauen, wir müssen die Kleinigkeiten besser machen."

Diese Serie ist noch nicht aus, die Salzurger werden sicher alles reinhauen. Peter Schneider, VIC-Stürmer

In Salzburg weiß man um die seit dem Trainerwechsel von Greg Poss zu Andreas Brucker wiedererlangte Stärke. "Wir sind ja gut in dieser Serie. Daher können wir locker aufspielen, da wir dieses Spiel sicher gewinnen können", so der Trainer. Eine Führung würde seiner Truppe aber sicher in die Karten spielen: "Natürlich hilft das und bringt die angesprochene Lockerheit. Wir müssen momentan sehr viel für jeden Treffer kämpfen, nehmen diesen Kampf aber gerne an."

Wir können und müssen locker bleiben. Wir sind in dieser Serie voll dabei. Andreas Brucker, RBS-Trainer

Auch der KAC wird die nächste Play-off-Schlacht zwischen den beiden Großklubs interessiert verfolgen und hätte sicher auch nichts gegen ein Spiel sieben. Was aus Wiener Insiderkreisen in jedem Fall schon durchsickerte: Der Respekt vor den Rotjacken ist bei Trainer Dave Cameron und seinem Staff groß, die abgeklärte Performance gegen Graz wird dem zweiten Finalisten in jedem Fall noch Kopfzerbrechen bereiten.

EBEL-Finale Start: Sonntag, 14. April, 14 Uhr Live: ServusTV und SKY Austria Wenn Wien im Finale: Heimvorteil Caps in Spiel eins. Wenn Salzburg im Finale: Heimvorteil KAC in Spiel eins. Serie (best of seven):14.04., 16.04., 18.04., 20.04. Falls nötig: 22.04., 24.04., 27.04.