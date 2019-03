Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Siim Liivik spielt im Play-off eine wichtige Rolle beim KAC © GEPA pictures

Die mentale Stärke der KAC-Spieler im Play-off war bisher Extraklasse. In den bisherigen sechs Partien gingen die Klagenfurter drei Mal in die Verlängerung und drei Mal verließen sie als Sieger das Eis. Zuletzt am Freitag beim viertlängsten EBEL-Spiel in der Geschichte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.