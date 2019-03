Facebook

© (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Die Rotjacken brannten in den ersten fünf Minuten ein wahres Feuerwerk ab. Das Spiel fand quasi ausschließlich im Angriffsdrittel der Südtiroler statt, lediglich die Tore fehlten. Was dem KAC nicht gelang, machten die Gäste umso besser. In numerischer Überlegenheit nutzten sie ihre erste Chance des Spiels gleich zur überraschenden Führung durch Ivan Deluca. Die Mannschaft von Coach Petri Matikainen brauchte eine Weile um diesen Schock zu verarbeiten, fand mit Fortdauer des ersten Drittels aber wieder zu ihrem Spiel. Jacob Smith im Bozener Tor erwies sich aber zunächst als sehr sicherer Rückhalt und vereitelte einige Hochkaräter. Die besten hatten Clemens Unterweger und Mitch Wahl, die völlig alleinestehend vergaben.