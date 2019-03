Facebook

Nick Petersen (rechts) will sich am Freitag wieder mit seinen Teamkollegen über Tore freuen © GEPA pictures

Das 2:4 in Bozen, die erste Niederlage in dieser Serie für den KAC, haben die Klagenfurter wohl schon bei der Rückfahrt aus Südtirol abgehackt. Noch bleiben den Rotjacken drei Möglichkeiten, um den heiß ersehnten Einzug in das Semifinale zu schaffen. Schon morgen in Match Nummer fünf gibt es vor heimischer Kulisse die Möglichkeit dazu. Da sollte auch Topscorer Nick Petersen wieder von der Partie sein.

