Nach einem 4:4-Unentschieden und einer dreimaligen Führung von Außenseiter Bozen, konnten sich die Rotjacken in der Verlängerung den ersten Sieg sichern. Andrew Kozek traf bereits nach 41 Sekunden in der Overtime.

Andrew Kozek (li.) traf in der Overtime zur Entscheidung © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Die Rotjacken versuchten von der ersten Minute an Druck zu machen und hatten in der Anfangsphase auch mehr vom Spiel. Die Gäste aus Südtirol agierten sehr defensiv, dementsprechend schwer taten sich die Heimischen geordnet ins Angriffsdrittel zu gelangen. In der achten Spielminute war es schließlich Bozen, das für den doch überraschenden ersten Treffer dieser Vieretelfinalpaarung sorgte. Anton Bernard konnte aus kurzer Distanz David Madlener im Tor der Heimischen überlisten. Es war die zweite nennenswerte Offensivaktion der Gäste. Nur fünf Minuten später schlug der KAC aber zurück. Andrew Kozek erzielte das verdiente 1:1.