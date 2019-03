Villacher "Affen-Orakel" tippt KAC-Viertelfinale

Die Kleine Zeitung suchte akribisch nach einem tierischen Orakel, das den KAC durch die Play-offs tippen soll. Ausgerechnet in Villach ist man fündig geworden.

Krake Paul, das legendäre Fußball-Orakel aus Oberhausen, das alle WM-Spiele 2010 mit deutscher Beteiligung inklusive Finalausgang korrekt voraussagte, ist bekanntlich Geschichte. Für die KAC-Play-off-Teilnahme haben wir nun ein neues tierisches Orakel gesucht. Fündig geworden sind wir dabei ausgerechnet in Villach. Besser gesagt am Affenberg in Landskron. Dort wohnen die kultigen Makaken, die dem KAC trotz blau-weißem Einfluss aus Sicht der Rotjacken hoffentlich wohlgesonnen sind.

Spiel eins der Viertelfinalserie gegen Titelverteidiger Bozen haben sie jedenfalls schon einmal getippt. Was dabei rauskam? Sehen sie selbst! Vor jedem Spiel der Serie werden wir euch nun mit einem Video-Tipp aus Landskron versorgen. Viel Spaß:

Affenberg-Orakel! KAC oder Bozen, wer gewinnt das 1. Spiel im Play-Off? +

Selbst tippen könnt Ihr natürlich auch, hier geht es zu unserer Viertelfinal-Umfrage:

UMFRAGE Rekordmeister gegen Titelverteidiger: Wer schafft den Aufstieg ins Halbfinale? EC KAC

HC Bozen Südtirol Abstimmen Zwischenergebnis Alle Umfragen