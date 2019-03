Facebook

© (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Was der KAC im Heimspiel gegen Tabellenführer Wien zeigte, war viel zu wenig. Die Rotjacken ließen jegliche Aggressivität und Laufbereitschaft vermissen, die man in dieser Phase der Meisterschaft gegen jedes Team benötigt. Die Vienna Capitals hatten das Spiel stets unter Kontrolle, demonstrierten den Klagenfurtern eine von der ersten bis zur letzten Minute kompakte Leistung. Nach zwölf Minuten gingen sie auch völig verdient durch Andreas Nödl in Front. Zwei Minuten später erhöhte Peter Schneider im Powerplay. Bis zu diesem Zeitpunkt kam von den heimischen de facto nichts. Erst gegen Ende des Drittels tauchte Nick Petersen einmal alleine vor Caps-Goalie Bernhard Starkbaum auf, scheiterte allerdings.