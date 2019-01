Facebook

Gartner (links) kehrt nach Bozen zurück, Fischer (vorne) wird wieder voll gefordert sein © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Nach zwei klaren Heimsiegen und 18:0 Toren gegen Zagreb sind die Rotjacken heute wohl wieder auf einer anderen Stufe gefordert. Die Klagenfurter treffen in Bozen auf den amtierenden Meister, der jedoch gerade in Schwierigkeiten steckt. Die letzten drei Spiele gingen verloren.

Von Rhythmusproblemen nach dem Zagreb-Doppel will man im Lager der Klagenfurter nichts wissen. Und das obwohl Adam Comrie zuletzt gar nicht im Line-up war, Nick Petersen, Dave Fischer, Siim Liivik und Thomas Koch im letzten Drittel geschont wurden. „Jeder Sieg tut gut, bringt Selbstvertrauen. In Bozen müssen wir aber wieder über 60 Minuten voll konzentriert agieren“, mahnt Verteidiger Steven Strong vor dem Duell der besten zwei Defensivteams der Liga. Auch das Bozner Tief ist nicht von Bedeutung. „Sie sind eines der besten Teams der Liga, die berühmten Kleinigkeiten werden den Ausschlag geben“, sagt Andrew Kozek.

Es geht auch um die Serie

Außerdem geht es in Bozen darum, einen perfekten Grunddurchgang gegen die Italiener zu spielen. Die ersten drei Saisonduelle konnten immerhin gewonnen werden. „Wir haben jetzt noch einige richtig harte Auswärtsspiele (u. a. Wien, Salzburg, Linz, Anm.). Wenn wir nach dem Grunddurchgang weit oben landen wollen, müssen wir viele Punkte mitnehmen“, weiß Kozek. Der zuletzt gesperrte Stefan Geier kommt beim Tabellenzweiten zurück, Patrick Harand fehlt weiterhin krankheitsbedingt. Das Tor wird wieder Lars Haugen hüten.

In der AHL gastiert das Farmteam in Feldkirch. Trainer Kirk Furey wird wieder auf Ramon Schnetzer zugreifen können, der gegen Zagreb wieder einmal EBEL-Luft schnupperte.