© (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

Für Adam Comrie war der KAC im Sommer die erste Station in Europa. Der Verteidiger wusste schnell zu überzeugen, besticht mit seinen sowohl offensiven als auch defensiven Qulitäten und bringt auch die nötige Härte in das Spiel der Klagenfurter. Derzeit hält der kanadisch-amerikanische Doppelstaatsbürger bei 26 Punkten (11 Tore/15 Assists) aus 35 Spielen. Seine guten Leistungen sprachen sich nicht nur in Österreich schnell herum, auch der tschechische Spitzenklub Sparta Prag bekundete schon vor einigen Wochen reges Interesse am Verteidiger.

Nun einigten sich der KAC und Comrie auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Der 28-jährige wird demnach eine weitere Saison in Klagenfurt bleiben. Er unterschrieb bis zum Ende der Saison 2019/20. „Adam Comrie suchte im Sommer nach einer Chance in Europa, hat sie beim KAC erhalten und letztlich auch eindrucksvoll genutzt. Mit seiner Vielseitigkeit, seiner Reichweite und seinem harten und präzisen Schuss hat er unser Spiel in vielerlei Hinsicht bereichert. Bislang spielte er eine starke Saison und daher sind wir sehr froh, dass er auch seine Zukunft in Klagenfurt und bei unserem Verein sieht", zeigt sich auch General Manager Oliver Pilloni erfreut über die Vertragsverlängerung.