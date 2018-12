Facebook

Thomas Koch ist der erfolgreichste Aktive Derby-Scorer © GEPA pictures

Nach den zuletzt eher bescheidenen Leistungen gegen Wien und Graz sind die Rotjacken im ausverkauften Derby gegen Villach gefordert. Wollen die Klagenfurter den Anschluss an die vorderen Plätze nicht etwas aus den Augen verlieren, sollten sie so schnell als möglich auf die Siegerstraße zurückkehren. Doch es wird alles andere als einfach werden, da der KAC etwas außer Form geraten sein dürfte. Im bisherigen Saisonverlauf blieb davon so gut wie kein Team verschont. Da kommt das Derby zur rechten Zeit, denn zu Hause haben die Athletiker die letzten fünf Begegnungen gegen den Erzrivalen für sich entscheiden können. Um diese Serie zu verlängern, benötigt es aber eine Steigerung sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. „Wir waren zuletzt etwas holprig unterwegs, wissen aber ziemlich genau, an welchen Schrauben wir drehen müssen“, sagt KAC-Topscorer Nick Petersen.