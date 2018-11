Facebook

Lars Haugen ist der neue Publikumsliebling in Klagenfurt © GEPA pictures

Wenn heute der KAC und Bozen die Klingen kreuzen, prallen zwei Teams aufeinander, die in dieser Saison viele Ähnlichkeiten aufweisen. Beide Mannschaften legen ein großes Hauptaugenmerk auf eine gute Arbeit in der Defensive, ohne dabei die Kreativität in der Offensive zu vernachlässigen. Beide Teams stützen sich dabei auf starke Torhüter, die mit ihren Leistungen ihren Vorderleuten stets die Möglichkeit geben, ein Match zu gewinnen.

Wenig überraschend führen Lars Haugen und Leland Irving die Statistiken unter den Keepern klar an. Die Nummer eins ist der Norweger bei den erhaltenen Treffern pro Spiel. So kassiert der KAC-Goalie nur 1,72 Tore pro Partie, bei Irving sind es 2,16. Der Kanadier ist bei den gehaltenen Schüssen mit 93,01 Prozent der Führende, Haugen liegt mit 92,7 Prozent nur knapp dahinter. Was zur Folge hat, dass die Klagenfurter die wenigsten Gegentreffer (41) und Bozen (45) die zweitwenigsten Tore hinnehmen haben müssen.

Für die Rotjacken ist der 31-Jährige eine glückliche Fügung, da seine Verpflichtung fast nicht zustande gekommen wäre. Sein Manager lehnte die Angebote des KAC ab, als die Klagenfurter Haugen persönlich davon in Kenntnis setzten, änderte sich die Angelegenheit schlagartig und der Skandinavier heuerte bei den Athletikern an. „Meiner Familie und mir gefällt es hier ausgezeichnet, wir fühlen uns total wohl“, sagt Haugen, der davor in den stärksten europäischen Ligen (KHL/Russland und SHL/ Schweden) gespielt hat.

Legende Skaare

Nach dem unvergesslichen Björn Skaare verzückt nun wieder ein Norweger die Fans des KAC. Nicht nur mit seinen Glanztaten, sondern auch mit seinen Purzelbäumen. Da gehen viele Anhänger, speziell die Kinder, erst dann nach Hause, wenn der Familienvater sein Kunststück auf das Eis hinlegt. An Skaare, der 1989 bei einem Autounfall in Oslo ums Leben gekommen war, kann sich Haugen nicht persönlich erinnern. „Ich habe viel über ihn von meinem Vater und seinen Freunden erfahren. Da habe ich nur Gutes über sein Eishockey und seine menschlichen Qualitäten erzählt bekommen“, so Haugen. Der Tormann zollt seinem berühmten Landsmann, der am 29. Oktober seinen 60. Geburtstag gefeiert hätte, Tribut. Auf seiner neuen Tormannmaske, die alte ging im Spiel in Wien kaputt, wird wieder das Trikot von Skaare aus seiner KAC-Saison 1981/82 seinen Platz finden.

Gegen die Südtiroler könnte der erkrankte Niki Kraus zurückkehren, David Madlener und Martin Schumnig sind fraglich.

