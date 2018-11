Nach der glanzvollen Heimvorstellung gegen Linz hat der KAC heute in Innsbruck Lust auf den nächsten Sieg.

Heißes Duell in Innsbruck

Kommt ein Fischer geflogen, geht ein Wachter in Deckung © APA/GERT EGGENBERGER

Die beiden heutigen Kontrahenten sind gut aus der Teampause in den wiederaufgenommenen Meisterschaftsbetrieb gestartet. Die Klagenfurter ließen die Linzer mit ihrem geradlinigen, konsequenten Eishockey, garniert mit feinen spielerischen Elementen, so gut wie keine Chance. Die Innsbrucker überraschten mit einem 3:2-Sieg in Salzburg. Die ansonsten eher löchrige Abwehr der Tiroler ließ gegen das Offensiv-Bollwerk der Bullen nur zwei Treffer zu.

