KAC - Linz„Patrick ist für uns wie ein Lehrer“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marcel Witting ist ein Teil der starken vierten KAC-Reihe © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Die Nationalteampause nutzten viele Spieler, um ihre Akkus aufzuladen. So war Nick Petersen in Kroatien, Adam Comrie genoss die Sonne auf Mallorca oder Johannes Bischofberger sah sich Berlin an. Trainer Petri Matikainen verbrachte zwei Tage auf der Turrach, genoss die vielen Sauna-Möglichkeiten im Hotel Hochschober. Die Spieler hatten aber individuelle Trainingspläne mit, mussten in der Kraftkammer ihr Soll erfüllen.

Mit veränderten Sturmreihen wird der KAC heute gegen Linz versuchen, drei Punkte vor heimischer Kulisse zu holen. An der Seite von Thomas Koch und Nick Petersen wird wie zu Beginn der Saison Andrew Kozek spielen. „Gut ist, dass er vor der Pause bereits zwei Spiele absolviert hat. Andrew kann uns mit seinen Fähigkeiten stärker machen“, sagt Koch, der von der neuen Kabine völlig begeistert ist. „Die Garderobe ist wirklich gut gelungen, ist äußerst großzügig angelegt und lässt so gut wie keine Wünsche offen.“

Die zweite Angriffsreihe bilden heute Mitch Wahl, der erstmals als Center spielen wird, mit Thomas Hundertpfund und Johannes Bischofberger. „Eine Powerformation ist Siim Liivik gemeinsam mit Marco Richter und Stefan Geier“, erklärt Matikainen. Unverändert bleibt die Reihe mit Patrick Harand, Marcel Witting und Niki Kraus, die ja seit Wochen in bestechender Form agiert. „Wir versuchen unseren Gegnern, das Leben so schwer als möglich zu machen“, sagt Marcel Witting, der total froh darüber ist, dass er Routinier Patrick Harand an seiner Seite hat. „Er ist enorm wichtig für uns, wir lernen so viel von ihm. Er ist wie ein Lehrer für uns.“

Respekt vor den wiedererstarkten Linzern, die von den letzten fünf Partien vier gewinnen konnten, zeigt Matikainen. Für den Finnen sind die Oberösterreicher einer der stärksten Mannschaften in der Liga. „Sie können ein hohes Tempo gehen und sind speziell in der Angriffszone kreativ. Es wird ein hartes Match für uns werden.“ Im Tor steht heute der wiedergenesene Lars Haugen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.