Eine neue Herausforderung als Headcoach in Dänemark hat Patric Wener gefunden. Patrick Harand hängt eine weitere Saison in Klagenfurt an.

Patric Wener trainiert ab August die Herlev Eagles in Dänemark © Kleinberger

Das Angebot war für Patric Wener zu reizvoll, um es abzulehnen. Der gebürtige Schwede, der mit einer Klagenfurterin verheiratet ist, wird kommende Saison in der höchsten dänischen Liga als Headcoach arbeiten. „Es sind die Herlev Eagles, die in der letzten Saison so wie der KAC im Viertelfinale ausgeschieden sind. Der Klub liegt nur neun Kilometer außerhalb von Kopenhagen“, erzählt Wener und fügt hinzu: „Ich wollte unbedingt wieder Headcoach werden, dafür habe ich als No-Name-Spieler viele Jahre gekämpft und Ausbildungen gemacht. In Schweden und Frankreich war ich es schon auf sehr gutem Niveau und es war immer mein Ziel.“ Bis August wird Wener noch beim KAC tätig sein, dann zieht er ohne Familie nach Dänemark.

Zuletzt bekleidete der 49-Jährige die Position als Nachwuchschef bei den Rotjacken. In den letzten Monaten hat er an einem Nachwuchskonzept und an der Philosophie gearbeitet, was kürzlich präsentiert wurde. „Es war ein Wunsch der Vereinsführung, dass ich das mache. Es ist nahe am schwedischen Modell. Da kann man viele Aspekte auf das österreichische Eishockey ummünzen, da die Mentalität schon sehr ähnlich ist“, erklärt Wener. Wer sein Nachfolger sein wird, steht noch nicht fest. Fest steht nur, dass dieser sich an diesem Konzept orientieren wird müssen. Die Rotjacken verlässt Wener schweren Herzens. „Es ist ja so gut wie mein Heimatverein. Ich würde gerne wieder zurückkommen, in einer Rolle, die für mich passt.“

Patric Wener

