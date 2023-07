Johan Pennerborn braucht Spieler, die einerseits den Unterschied ausmachen können, andererseits teamorientiert sind. „Ich habe ein gutes Gefühl für die kommende Saison und ich bin mir sicher, dass die neuen Spieler dem entsprechen.“ Nun hat der Schwede einen seiner absoluten Wunschspieler für die kommende Saison präsentiert. Einer, der durchaus den Unterschied ausmachen kann: Daniel Viksten wird das Trikot mit der Nummer 17 bei den Grazer tragen.

Pennerborn kennt Viksten wie wohl kaum ein zweiter Trainer. Gemeinsam holten sie in der Saison 2021/22 für Färjestad sogar den Titel in der Swedish Hockey League (SHL). „Es war an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren“, sagt der Flügelstürmer, „ich hatte noch andere Möglichkeiten, doch dann rief mich Johann an. Er sagte, dass er in Graz etwas Neues aufbauen will und fragte mich, ob ich dabei sein möchte. Das klang perfekt für mich.“ Offerte aus Schweden, Deutschland und Österreich lagen ihm vor. Nach Anthony Salinitri und Craig Schira ist der Stürmer der dritte von neun Legionären, die Pennerborn in seinem Kader haben will.

Neun Jahre war Viksten in der SHL, in der Eiszeit 2020/21 wurde er Torschützenkönig. 26 Tore und 24 Vorlagen gelangen dem 33-Jährigen damals. „Mein Ziel für die nächste Saison ist es, meine Erfahrung aus der ersten schwedischen Liga einzubringen und eine Führungspersönlichkeit zu werden. Außerdem wollen wir die Play-offs erreichen.“