Play-off-Auftakt in der Fremde Fix Fünfter! Die 99ers unterliegen den Caps 4:5

Am Samstag stehen in der Eishock-Liga die Viertelfinalpartien fest. Die 99ers sind nach dem 4:5 gegen die Vienna Capitals fix Fünfter. Los geht die Best-of-Seven-Serie für Graz am Mittwoch in der Fremde.