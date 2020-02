Heute kommen die "Caps"Eishockey: Kleine 99ers als große Nummer

Facebook

99ers-Power: Lukas Werkl, Oliver Setzinger und Lennox Setzinger (von links) © Sigi Palz

Wenn es für die „Großen“ heute gegen die Vienna Capitals nur annähernd so gut läuft, wie zuletzt für zwei junge 99ers-Talente in Kanada: Torhüter Lennox Setzinger und Verteidiger Lukas Werkl sicherten sich mit dem Team „Austrian Select“ den Sieg beim „Pee-Wee-Turnier“ in der Klasse AA in Quebec. Der Klassiker ist nicht irgendeine Veranstaltung. Mit insgesamt 120 Teams ist das „Pee Wee“ das größte Nachwuchsturnier der Welt. Was sich dort in puncto Zuschauer abspielt? Im Finale siegten die Österreicher gegen die Rive-Nord Titans vor mehr als 18.000 Besucher (!) mit 4:3 nach Verlängerung.