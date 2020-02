Der KAC hat in 21 Heimspielen nur 35 Tore kassiert – ein „roter Rekord“. Demnach wird es für die 99ers heute in Klagenfurt nicht einfach. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

Graz will heute die "rote Mauer" zu Fall bringen © GEPA pictures

Für 99ers-Manager Bernd Vollmann war es – zumindest aus Grazer Sicht – „die ruhigste Länderspielpause aller Zeiten.“ Mit der Ruhe ist es vorerst aber wieder vorbei. Die Truppe von Trainer Doug Mason setzt heute (19.15 Uhr/Sky Sport Austria live) am dritten Spieltag der Pick Round zum Sturm auf Klagenfurt an. Der wird aber alles andere als einfach. Denn der KAC ließ die Konkurrenz in der heurigen Saison mehrfach an der „roten Mauer“ verzweifeln. Soll heißen: In 21 Heimspielen musste der Rekordmeister nur 35 Gegentore (Schnitt 1,67) hinnehmen.