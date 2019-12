Facebook

Joakim Hillding (rechts) brachte Graz in der 3. Minute in Führung © GEPA pictures

Die Grazer legten von Beginn an kraftvoll los, nach nur 18 Sekunden hatte Matt Garbowsky die Führung auf der Schlägerschaufel, aber Innsbruck-Keeper Scott James Darling konnte das Schlimmste verhindern. In der 3. Minute kam aber jeder Rettungsversuch zu spät: Joakim Hillding trickste die gesamte Innsbrucker Abwehr aus, sein Backhand-Heber passte - und Graz führte im "Haifischbecken" 1:0. In Folge entwickelte sich eine flotte Partie, die 99ers mussten aber zwei Unterzahlsituationen überstehen. In der Schlussminute des ersten Drittels konnten die Hausherren ausgleichen. Ein Passversuch von John Lammers wurde von einem Grazer ins eigenen Tor abgefälscht. Mit 1:1 ging es das erste Mal in die Kabine.