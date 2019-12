Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Schnitt wurden in dieser Saison "nur" 2382 99ers-Fans gezählt © gepa

Das 3:4 in Dornbirn war die sechste Niederlage für die Grazer in Folge. Dabei schossen Dwight King und Co. 35 Mal auf das Dornbirner Gehäuse, gejubelt durfte aber nur drei Mal werden. Die "Bulldogs" hingegen zielten nur 21 Mal auf das Tor von Keeper Oliver Dackell, fuhren aber als Sieger vom Eis. "Unser Spiel ist attraktiv, nur die schwarze Schreibe findet nicht ins Ziel. So können wir nicht dauernd verlieren. Es ist wie verhext", stöhnt 99ers-Manager und "Augenzeuge" Bernd Vollmann. Am Donnerstag wird sich Vollmann mit Trainer Doug Mason zusammensetzen. "Wir brauchen eine Analyse: Wie kommt der Puck ins Tor?!", hofft Vollmann am Freitag auf das Ende der Unserie. Da kommt Bozen in die Liebenauer Eishalle (19.15 Uhr).