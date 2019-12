Bei Dornbirn haben die Graz 99ers ihren Negativlauf fortgesetzt. In Vorarlberg unterlagen die Steirer mit 3:4. Am Freitag ist Bozen in der Liebenauer Eishalle zu Gast.

99ers-Goalie Oliver Dackel hatte mehr zu tun, als ihm lieb war © GEPA pictures

Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie begannen die 99ers in Dornbirn bärenstark. Von Anfang an machte die Mannschaft von Trainer Doug Mason Druck, ging durch Travis Oleksuk verdient mit 1:0 in Führung. 15 weitere Torschüsse im ersten Drittel fanden allerdings nicht den Weg ins Tor – einzig der mangelnden Chancenauswertung war es geschuldet, dass die Steirer aus ihrer Dominanz nicht mehr machen konnten. Aus dem Nichts fiel im Mitteldrittel der Ausgleich. Die Grazer schüttelten sich kurz und gingen durch Sebastian Collberg erneut in Führung (33.).