Eishockey 99ers gegen den Champions-League-Sieger

In der Kabine nennen sie ihn einfach den „Fake-Hami“, also den „Falschen Hami“, erzählt Trevor Hamilton und grinst dabei. Der Spitzname kommt nicht von ungefähr, denn immerhin teilt er sich mit dem Ex-99ers-Spieler Curtis Hamilton nicht nur den Nachnamen, sondern auch die Rückennummer 55. „Ich wohne auch noch in seinem Apartment“, sagt der US-Mann. Trevor ist ein guter Freund und Ex-Kollege von Matt Caito, dessen Platz er in der 99ers-Defensive eingenommen hat. „Matt hat dem Trainer meinen Namen gegeben und der hat sich ein paar Spiele von mir angesehen“, sagt Hamilton. „Die Zeit wird zeigen, ob ich Matt Caitos Fußstapfen in Graz ausfüllen kann, er hat hier sehr gut gespielt.“ Bislang hat der Verteidiger zwei Tore zu den neun Treffern der Grazer beigesteuert.