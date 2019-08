Facebook

© GEPA pictures

Nach einem 2:3 gegen Rögle und einem 5:4-Sieg nach Verlängerung über die Kölner Haie setzte es für die Graz 99ers zum Abschluss des Köln-Cups eine 2:5-Niederlage gegen Langnau. Die Treffer der Grazer erzielten King und Johansson jeweils im Poweplay.

Für die Mannschaft von Trainer Doug Mason wird es bereits in weniger als zwei Wochen so richtig ernst: Am 30. August beginnt die Champions Hockey League auswärts bei den Frölunda Indians.