Im Interview. 99ers-Coach Doug Mason nimmt seine 32. Saison als Eishockey- Trainer in Angriff. Seine neuen Ideen verrät der Kanadier (63) noch nicht, dafür sein Lieblingseis – der Tigerschwanz.

Doug Mason: Da geht es lang ... © GEPA

Herr Mason, was haben Sie gefühlt, als Sie nach knapp vier Monaten wieder die Eishalle in Liebenau betreten haben?

DOUG MASON: Mein erster Gedanke war: Jetzt geht’s wieder los! Die letzte Woche in Kanada war nicht mehr lustig. Da bin ich schon unruhig geworden.