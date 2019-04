Kevin Moderer fiel gegen den KAC unter anderem mit einer unschönen Geste auf. Das "Department of player safety" ha die Strafe nun verkündet.

Kevin Moderer (links) im Duell mit Siim Liivik © GEPA pictures

Dass es in Play-offs mitunter härter und emotionaler zugeht als in der regulären Saison, ist nichts Neues. Doch 99ers-Spieler Kevin Moderer hat im gestrigen dritten Halbfinale gegen den KAC eindeutig eine Grenze überschritten - dessen ist sich auch das "Department of player safety" (DOPS) sicher. Der Grazer muss nun 500 Euro Strafe zahlen.