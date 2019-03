Ein 2:1-Erfolg in Salzburg bedeutet für die Grazer zumindest Platz zwei in der Pick Round. Lukas Kainz und Kevin Moderer trafen für die 99ers.

Robin Weihager (links) und die 99ers siegten in Salzburg 2:1 © GEPA pictures

Das 2:1 der 99ers in Salzburg war ein Sieg für die Geschichtsbücher: Mehr als sechs Jahre war es her, dass die Grazer zuletzt in Salzburg gewinnen konnten. Und was den Protagonisten wahrscheinlich noch mehr gefällt als der historische Beigeschmack: Dank der drei Punkte beenden die Grazer die Pick Round zumindest auf dem zweiten Platz.

Den Sieg eingeleitet hat Lukas Kainz: Die 99ers konterten die Gastgeber in der Salzburger Eisarena nach einem Puckverlust mustergültig aus, Domink Grafenthin servierte Kainz dem Puck, der mutterseelenalleine zum zum 1:0 traf (15.). Es ging in der Mozartstadt munter hin und her, die beste Chance auf den nächsten Treffer hatte Travis Oleksuk, Salzburg-Tormann Stephen Michalek verhinderte aber einen weiteren Gegentreffer.

Die Mannschaften stellten sich zwar mehr und mehr aufeinander ein, trotzdem zeigten die Protagonisten einen flotten Schlagabtausch und Eishockey vom Feinsten. Die Grazer fanden im zweiten Drittel gleich mehrmals gute Chancen vor, die Führung zu erhöhen: Dwight King, Daniel Oberkofler und Matt Garbowsky scheiterten aber, im Gegenzug war John Hughes kaltschnäuziger, der Salzburger ließ 99ers-Goalie Simon Rönning keine Chance: 1:1 (35.).

Die 99ers mussten sich zunehmend den Vorwurf gefallen lassen, ihre Chancen nicht zu nutzen. Kurz nach dem Auftakt zum Schlussdrittel war es abermals Oleksuk, der einen Hochkaräter liegengelassen hat. Die Salzburger wachten nach und nach auf, doch die Grazer wurden für die mangelnde Chancenauswertung nicht mehr bestraft - dank Kevin Moderer, der den Puck nach einem Gestocher zum 2:1 hinter die Linie bugsiert hat (52.).