Graz 99ers - Fehervar 5:3 - die Grazer bleiben in der Erfolgsspur

Mit dem Spiel gegen Fehervar legten die Graz 99ers in der Platzierungsrunde los. Und das erfolgreich, am Ende hieß es 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) und die Hausherren bleiben damit in der Pick-Round Tabelle auf dem ersten Platz.