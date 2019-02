Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Es kommt also zum Showdown in Dornbirn. Graz hat die Chance, den Grunddurchgang der EBEL tatsächlich als Erster abzuschließen und mit sechs Bonuspunkten in die Pickround einzuziehen. Ein immenser Bonus, wie es Trainer Doug Mason sieht: „Wir haben vier Punkte sicher und darüber bin ich schon sehr glücklich, aber nun spielen wir um sechs.“ Mit einem Vorsprung von einem Punkt gehen die 99ers in das Fernduell mit Verfolger Wien. Die Caps (Sieg und Tabellenführung für Graz) spielen ihrerseits in Innsbruck.