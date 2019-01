Zwei Änderungen gibt es in der Eishockey-Liga. Eine tritt bereits nach den zwei noch zu spielenden Partien im Grunddurchgang in Kraft, die zweite zielt weiter in die Zukunft.

Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger © APA/HERBERT NEUBAUER

Zwei große Themen wurden heute in der Liga-Sitzung der Eishockeyliga behandelt, für große Verwunderung sorgt keine der beiden Entscheidungen, die getroffen wurden.

Bereits in zwei Wochen relevant: Zagreb beendet die Saison und wird die Qualifikationsrunde nicht mehr spielen. Bei der sportlichen Verfassung und der Kadersituation, in der sich die Kroaten zuletzt präsentierten, wäre alles andere als diese Entscheidung verwunderlich gewesen. "Die Vereine haben auf sehr faire Art und Weise diskutiert mit den Kollegen aus Zagreb. Am Ende stand die Entscheidung, dass es für die Liga so am besten ist", sagt Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger. Dass der Dom Sportova in Zagreb für zweite Hälfte der Qualifikationsrunde nicht zur Verfügung steht, weil Eiskunstlauf-WM stattfindet, hat bei dieser Entscheidung wohl nur geringen Einfluss gehabt.

erstes resultat der EBEL-GV: @KHL_MedvescakZG nimmt nicht an der qualifikationsrunde teil #EBEL — Martin Quendler (@MQuendler) January 28, 2019

Interessanter ist da schon die Legionärsbeschränkung, die beschlossen wurde - auch, wenn die Lösung wie eine Halblösung daherkommt: Die Punkteregelung bleibt, neu ist, dass nur 44 Punkte für Legionäre verwendet werden dürfen. Das würde eine Beschränkung auf maximal elf Legionäre bedeuten. Geändert wird außerdem, dass jene Spieler, die aus der U24-Förderung hinausfallen, nicht so schnell viele Punkte kosten. "Das entspricht den Punkten, die wir gemeinsam mit dem Österreichischen Eishockeyverband besprochen haben", sagt Feichtinger.

zweites resultat der EBEL-GV: im groben - neue importbeschränkung auf maximal 44 punkte der 60 punkte, anpassung des obj. punktesystems bei nationalen spielern #EBEL — Martin Quendler (@MQuendler) January 28, 2019

drittes resultat der EBEL-GV sowie ergänzung zum zweiten: schrittweise reduktion der 44 kaderpunkte für imports. 44 - 2019/20, 40 - 2020/21, 40 - 2021/22, ab 2022/23: 36 #EBEL — Martin Quendler (@MQuendler) January 28, 2019