Die mangelnde Chancenauswertung begleitete die Graz99ers auch beim Gastspiel in Vorarlberg. Gegen den Tabellenletzten zeigten die Steirer einen glanzlosen Auftritt und siegten am Ende nach hartem Kampf mit 2:1.

Wie schon in den vergangenen Wochen erspielte sich die Mannschaft von Trainer Harry Lange zahlreiche Chancen. Nach der frühen Führung von Casey Bailey (3.) mussten die 99ers aber lange zittern, ehe Kapitän Korbinian Holzer im dritten Spielabschnitt zum 2:0 erhöhte (48.).

Da Vorarlbergs Luca Erne unmittelbar darauf zum 1:2 antwortete (49.), blieb die Partie in der Schlussphase spannend. Am Ende sammelten die Grazer aber drei wichtige Punkte beim Schlusslicht. Bereits am Samstag geht es beim Tabellenführer aus Bozen weiter (19.45 Uhr).