Die Eishockeykarriere von Ales Kranjc war zwar nicht überragend, kann sich aber mehr als nur sehen lassen. Der mittlerweile 41-jährige Verteidiger galt als stets solider und verlässlicher Spieler, der weit über die Grenzen Sloweniens bekannt war und in diversen europäischen Ligen seine Spuren hinterließ.

267 Spiele absolvierte er alleine in der damaligen EBEL für Jesenice, die Vienna Capitals, Fehervar und die Graz 99ers. Auch in Tschechien, der deutschen DEL und Schweden (Allsvenskan) hinterließ er durchwegs positive Eindrücke. Dazu kommen 147 Auftritte für das slowenische Nationalteam inklusive zwei Olympiateilnahmen. Doch so viele Schlachten Kranjc auch auf dem Eis ausgetragen hat, die mit Abstand härteste steht ihm erst jetzt bevor.



Beim zweifachen Familienvater wurde nämlich vor knapp zwei Jahren amyotrophe Lateralsklerose festgestellt. ALS ist eine nicht heilbare degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems. Es kommt zu zunehmender Muskelschwäche, die mit Muskelschwund einhergeht. Das führt zu fortschreitenden Einschränkungen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens.

"Die Krankheit schreitet leider sehr rasch voran", erklärt Ehefrau Andreja Kranjc und fügt hinzu: "Die erwartete Lebensdauer beträgt knapp drei Jahre." Allerdings gibt die Familie die Hoffnung auf Heilung oder zumindest eine Eindämmung des Verlaufs noch lange nicht auf. In den USA machte Familie Kranjc eine auf ALS spezialisierte Klinik ausfindig, die dem langjährigen Profisportler das Leben retten soll. Allerdings verschlingen die Behandlungskosten zirka 850.000 Euro.

Frau Andreja startete deshalb auch einen Spendenaufruf, um die Behandlung ihres Mannes finanzieren zu können. Zahlreiche ehemalige Weggefährten kamen der Bitte um Hilfe bereits nach. Allen voran NHL-Superstar Anze Kopitar (11.000 Euro), oder seine ehemaligen Teamkollegen Ales Music (1500 Euro) und VSV-Crack Robert Sabolic, der 1000 Euro spendete.

Neben dem Spendenaufruf findet heute in Bled auch ein "Lauf für Ales" statt. Die Einnahmen des Charity-Laufs, der ab zehn Uhr beginnt und für alle Altersklassen stattfindet, kommen ebenfalls der Familie Kranjc zugute.