Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger sucht fieberhaft nach einem Ersatz für die Erste Bank, die sich mit Saisonende als Haupsponsor aus dem Eishockey zurückzieht. "Home of Hockey" vorerst auf Eis gelegt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Es herrschte gewaltiger Wirbel im heimischen Eishockey. Vor knapp einem Monat wurde öffentlich bekannt, dass sich Hauptsponsor Erste Bank mit Saisonende komplett aus dieser Sportart zurückziehen wird. Die höchste Eishockey-Spielklasse sowie Österreichs Verband (ÖEHV) stehen quasi von einer Sekunde auf die andere ohne Geldgeber da. In der "Handkasse" fehlen plötzlich kolportierte 2,4 Millionen Euro. Über den Grund für den Ausstieg wird nach wie vor gerätselt, die Erste Bank hat sich diesbezüglich noch nicht zu Wort gemeldet. Ein Kurswechsel in deren Strategie gilt als eine mögliche Erklärung. Es könnte auch sein, dass der Nicht-Start von "Home of Hockey" (siehe unten) eine Rolle gespielt hatte.