Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Österreichs Nationalteam-Stürmer Peter Schneider könnte nach einem Jahr in der NL wieder die Schweiz verlassen. Für EHC Biel erzielte er 23 Scorerpunkte in 38 Partien. Für Furore sorgte er in der Champions Hockey League: zehn Partien - sechs Treffer. Bereits im Spätherbst sind jedoch Transfer-Gerüchte um den 29-jährigen Wiener. So soll sich Red Bull Salzburg intensiv um den torgefährlichen Stürmer bemüht haben, wie die Salzburger Nachrichten berichtet hatten.